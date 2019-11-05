Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 ноября: 3 108,2700 руб/1 г золота и 37,1700/1 г серебра
5 ноября 2019
ЦБ РФ с 2 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 108,2700 руб.
- 1 грамм серебра - 37,1700 руб.
- 1 грамм платины - 1 918,6700 руб.
- 1 грамм палладия - 3 689,1201 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
19,5400 р. (0,63%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3500 р. (0,95%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
19,9899 р. (1,05%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,7599 р. (0,21%).
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