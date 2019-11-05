ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - цена пытается найти точку баланса

В понедельник, 4 октября, торги по евро завершились снижением. Прибыль, которую покупатели видели по длинным позициям, открытым в пятницу выше 1,130, растеряли в понедельник. До американской сессии пара евро/доллар торговалась в боковом тренде. Как только цена опустилась ниже поддержки 1,1146, падение ускорилось до 1,1125.

Учитывая, что участники рынка проигнорировали слабые данные по промышленному производству в США, давление на единую валюту могли исходить от ожиданий первого выступления Кристин Лагард в качестве президента ЕЦБ. Она вчера предпочла не говорить о перспективах монетарной политики ЦБ.

Индекс производственных заказов за сентябрь в США составил -0,6% (прогноз был -0,5%, предыдущее значение составляло -0,1%).

Европейские и американские фондовые индексы закрылись ростом. Основную поддержку им оказывает оптимизм инвесторов в отношении торговой сделки США и Китая. Вашингтон и Пекин заявили о прогрессе в переговорах, а представители США дали понять, что сделка может быть заключена уже в этом месяце. Осталось назначить дату подписания соглашения.

На торгах в Азии цена снижалась до 1,1113. Откат составил 61,8% от роста с 1,1073 до 1,1176. На момент написания обзора евро стоит 1,1126. Доллар США торгуется в плюсе к защитным активам и в минусе к остальным. Оптимизм инвесторов в отношении торговой сделки США и Китая поддержит покупателей. Жду восстановления цены до 1,1150, а там будет видно. Если цена поднимется выше 1,1150, то вчерашняя попытка развернуть рынок нивелируется.

В 12:30 мск Британия опубликует индекс PMI для сферы услуг за октябрь.

В 13:00 мск еврозона выпустит отчет по производственной инфляции за сентябрь.

В 16:30 мск США и Канада опубликуют торговые балансы за сентябрь.

В 17:45 мск в США выйдет индекс PMI для сферы услуг от Markit за октябрь.

В 18:00 мск США выпустят индекс ISM для сферы услуг за октябрь и заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за сентябрь.

В 18:20 мск в Новой Зеландии выйдет индекс цен от Global Dairy Trade.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»