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ИАЦ «Альпари»: Доллар может спуститься к 63 руб.

5 ноября 2019

После трехдневных ноябрьских каникул рубль торгуется в хорошем настроении в парах с иностранными валютами. Доллар США во второй половине дня стоит 63,34 руб. и снижается на 0,3%, евро отступает масштабнее — на 0,8%, до 70,40 руб.

Против евровалюты сейчас играет ситуация в основной валютной паре, которая отступает на мировом рынке под давлением ожиданий скорого заключения соглашения по торговле между США и Китаем. Четкой информации на этот счет нет, в данном случае инвесторы скорее выдают желаемое за действительное и притягивают в качестве аргументов единичные публикации иностранной прессы. Нет уверенности в том, что у Financial Times больше данных по торговым переговорам, чем у самих дипломатов.

Рубль одновременно все еще ощущает поддержку со стороны теоретических, опять же, действий Минфина. На площадке обсуждают возможность сокращения покупок иностранной валюты на излишки нефтегазовых доходов и оставшиеся рубли закачивать в экономику. Вариант неплохой и даже жизнеспособный, но, думается, выгоду ощутят те компании и проекты, которые и так себя чувствуют неплохо.

Доллар по 63 рубля — это возможно? Судя по дневному графику торгов парой доллар/рубль, вполне, хотя на пути к этой цели есть сильная поддержка в области 63,10/63,15. Сегодня и завтра пара доллар/рубль проторгуется в диапазоне 63,25-63,70, евро/рубль — 70,25-70,85.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


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