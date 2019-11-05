ИАЦ «Альпари»: «М.Видео» привлекательнее электросетей

На прошлой неделе с 28 октября по 3 ноября на российском фондовом рынке продолжался рост, но его темпы несколько замедлились по сравнению с бурным ростом позапрошлой недели. За неделю валютный индекс РТС поднялся на 2%, до 1455,44 пункта, а индекс МосБиржи вырос почти такими же темпами, на 1,98%, до 2930,4 пункта.

Нефть североморской марки Brent за прошлую неделю повысилась в цене, но очень незначительно, лишь на 0,24%; котировки даже не превысили $61,5 за баррель. Снижение процентной ставки ФРС в третий раз за текущий год на заседании 30 октября способствовало краткосрочному ралли на мировых рынках, включая российский. Однако рост был недолгим, так как глава Федрезерва Джером Пауэлл намекнул в ходе пресс-конференции на то, что в декабре новое снижение процентной ставки вряд ли произойдёт. Прошедшая в немецкой прессе публикация относительно привлекательности вложений в российский рубль и российские финансовые активы также отчасти создала позитивный фон на фондовом рынке России.

Лидером роста прошедшей недели стали акции «М.Видео», подорожавшие за неделю на 10%, до 448,8 руб. за бумагу и значительно обогнавшие рост рынка. На прошлой неделе ретейлер представил операционные результаты за девять месяцев 2019 года. Так, за девять месяцев текущего года онлайн-продажи продажи группы «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 79% в годовом выражении и составили почти треть совокупного объёма продаж. Общий объем продаж группы компаний за девять месяцев 2019 года вырос в годовом исчислении на 6,3% до 299 млрд руб., включая НДС. А вот объём продаж в сопоставимых магазинах (то есть без учёта новых магазинов, открытых в 2019 году) у группы компаний чуть снизился, на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что в целом является достаточно нормальным явлением на фоне снижения реальных доходов населения. Наша целевая цена по акциям «М.Видео» повышена до 460 руб. Рекомендуем «держать» бумаги.

Лидером снижения за неделю стали акции «МРСК Центра и Приволжья», обвалившиеся в противовес росту рынка на 16,8%, до 0,2091 руб. за акцию. С учётом того, что акции ряда других электросетевых компаний за этот период тоже снизились, причём достаточно сильно, мы полагаем, что причиной могла стать публикация, прошедшая на прошлой неделе в некоторых российских деловых СМИ о том, что госхолдинг «Россети» намеревается консолидировать акции своих дочерних региональных электросетевых компаний и перевести их на единую акцию. Опубликованные на прошлой неделе слабые финансовые результаты «МРСК Центра и Приволжья» по РСБУ за девять месяцев 2019 года добавили негатива рынку, так как выручка компании выросла за этот период в годовом исчислении всего на 1,3%, до 69,6 млрд руб., а чистая прибыль упала на 38%, до 5,2 млрд руб., что может привести к снижению дивидендов по итогам 2019 года. Отметим, что акции «Россетей» за прошлую неделю на фоне роста рынка тоже снизились, но всего на 0,7%. Акции «МРСК Центра и Приволжья» торгуются вблизи нашей краткосрочной целевой цены, составляющей 0,21 руб., в краткосрочном периоде рекомендуем «держать» бумаги.

На этой неделе следует ожидать динамику индекса РТС в диапазоне 1440-1490 пунктов, а индекса МосБиржи – в 2930-2990 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»