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Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001P-05

5 ноября 2019

31 октября 2019 года успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001Р-05 номинальным объемом 6 млрд. рублей. 

Эмитент установил ставку 1-20 купонов по облигациям на уровне 8,4% годовых. Пятилетние бумаги имеют квартальные купоны. Также по выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 12-го купона и по 40% от номинала в даты выплаты 16-го и 20-го купонов. Сбор заявок на облигации прошел 23.10.2019.

Первоначально озвучивался ориентир ставки 1-го купона на уровне 8,50% годовых, в течение премаркетинга он был снижен. Спрос инвесторов на облигации ПАО «Группа ЛСР» составил 7,3 млрд. рублей. Объем размещения был увеличен с "не менее" 5 млрд. рублей до 6 млрд. рублей.

Организатором размещения выступил Россельхозбанк совместно с Альфа-банк, Московский кредитный банк и Совкомбанк.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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