Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001P-05

31 октября 2019 года успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001Р-05 номинальным объемом 6 млрд. рублей.



Эмитент установил ставку 1-20 купонов по облигациям на уровне 8,4% годовых. Пятилетние бумаги имеют квартальные купоны. Также по выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 12-го купона и по 40% от номинала в даты выплаты 16-го и 20-го купонов. Сбор заявок на облигации прошел 23.10.2019.



Первоначально озвучивался ориентир ставки 1-го купона на уровне 8,50% годовых, в течение премаркетинга он был снижен. Спрос инвесторов на облигации ПАО «Группа ЛСР» составил 7,3 млрд. рублей. Объем размещения был увеличен с "не менее" 5 млрд. рублей до 6 млрд. рублей.



Организатором размещения выступил Россельхозбанк совместно с Альфа-банк, Московский кредитный банк и Совкомбанк.