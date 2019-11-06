Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 ноября: 3 059,5601 руб/1 г золота и 36,9800/1 г серебра ЦБ РФ с 6 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 059,5601 руб.

1 грамм серебра - 36,9800 руб.

1 грамм платины - 1 903,3300 руб.

1 грамм палладия - 3 631,7800 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 48,7100 р. (1,57%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1900 р. (0,51%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,3400 р. (0,80%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 57,3401 р. (1,55%) .

dims

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/ СИА /

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