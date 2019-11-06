Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 ноября: 3 059,5601 руб/1 г золота и 36,9800/1 г серебра
6 ноября 2019
ЦБ РФ с 6 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 059,5601 руб.
- 1 грамм серебра - 36,9800 руб.
- 1 грамм платины - 1 903,3300 руб.
- 1 грамм палладия - 3 631,7800 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
48,7100 р. (1,57%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1900 р. (0,51%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,3400 р. (0,80%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
57,3401 р. (1,55%).
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