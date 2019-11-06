ИК «Фридом Финанс»: Газпром ускорит поставки по Силе Сибири

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Преобладал рост. Лидерами роста были бумаги Роснефти (+3,91%) и X5 Retail (+2,86%). Лидерами снижения стали бумаги Qiwi plc (-4,59). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63-63,50, на минимальном уровне с конца июля.

Украина может прекратить транзит газа. Подобные намерения уже высказывались ранее. В случае перерыва транзита может возникнуть дефицит газа в Европе в течение 3-6 недель, в случае холодной погоды это вызовет рост спотовых цен. Однако у Газпрома (-0,30) на подходе Северный поток-2 и Турецкий поток, мощностей которых хватит для бесперебойного снабжения Западной и Южной Европы, если будут сняты внутренние ограничения. Перебои с поставками усилят политический вес проектов Газпрома. Кроме того, в свете новых претензий от Нафтогаза транзит через Украину создает дополнительные экономические риски. Мы полагаем преждевременным делать оценку возможных изменений объемов поставок в Европу в связи с возможными перебоями на украинском маршруте. Но на экономику монополии позитивно влияет новость о переносе сроков запуска Силы Сибири с 20 на 2 декабря.

Ожидаем смешанную динамику. На локальном рынке не ожидается важных событий. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2900-2950 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,00-64,00.