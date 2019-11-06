ИАЦ «Альпари»: Рубль сохранит разнонаправленную динамику

Вторник, 5 ноября, для рубля стал достаточно успешным днём, несмотря на то, что победить доллар «россиянину» оказалось не так легко, как евро. К закрытию торгов в первый день после праздников курс доллара расчётами «завтра» упал всего лишь на 2 коп. (-0,04%), до 63,52 руб. Зато курс евро рухнул на 64 коп. (-0,9%), до 70,31 руб., вернувшись на минимумы конца сентября текущего года.

Мировые финансовые рынки и особенно рынки валют развивающихся стран во вторник росли в ожидании, что США и Китай наконец-то смогут найти взаимовыгодный компромисс в запутанных торговых отношениях, подписав первый этап соглашения. По сообщению западных СМИ, обе стороны в настоящее время выбирают место для подписания первого этапа соглашения, и это создаёт оптимизм на рынках.

Цена барреля североморской нефти марки Brent на оптимистичных новостях выросла на 1,18%, до $62,66. Пока в России праздновали День народного единства, цены на нефть резко пошли вверх на ожидании улучшения американо-китайских торговых отношений и превысили $62 за баррель. Перед ценой нефти Brent открывается перспектива роста до $63,5 за баррель, но для этого цене нужно стабильно закрепиться выше $62. В этом случае рубль может укрепиться до 63 руб. за доллар и до 70 руб. за евро. Сегодня на открытии торгов цены на нефть идут вниз, хотя не опускаются ниже $62 за баррель, снижение цены пока составляет 0,4%.

Мы считаем, что сегодня на открытии торгов возможно сохранение разнонаправленной динамики курса рубля. Наши прогноз по курсу доллара и евро снижены, соответственно, до 63-64 руб. за доллар и до 70-71 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»