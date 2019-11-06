ИАЦ «Альпари»: Доллар обновил месячный минимум

Во вторник, 5 октября, торги по рублю завершились ростом. Рубль подорожал к доллару на 0,07%, до 63,49 руб., к евро – на 0,9%, до 70,31 руб., к фунту – на 0,33%, до 81,87 руб.

После выходного дня торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам на фоне подорожавшей нефти. Пара доллар/рубль опускалась до 63,17 руб. Рубль растерял значительную часть роста к доллару на американской сессии после выхода сильных данных по деловой активности в сфере услуг США. Из-за падения пары евро/доллар рублю удалось укрепиться против единой валюты на 0,9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в октябре увеличился до 54,7 пункта с 52,6 пункта (прогноз был 53,8). Вероятность снижения уровня основных процентных ставок в США в декабре уменьшилась. На фоне подобных ожиданий повысилась доходность американских гособлигаций.

В среду, 6 октября, цена на нефть сорта Brent торгуется в минусе на 0,57%. Нефтяной рынок перешел в коррекционную фазу после трехдневного роста. Ожидается снижение до 60,90. Если в среду цена закроется выше 60,90, то в четверг можно рассмотреть обновление максимума $63,17 от 5 октября. Покупатели выбрали для себя новую цель $64,50.

По данным отчета Американского института нефти (API), за неделю до 1 ноября, запасы сырой нефти увеличились на 4,26 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 4,17 млн баррелей, запасы дистиллятов – на 1,65 млн.

Сегодня в 17:30 мск выйдет отчет Минэнерго США. Ожидается, что запасы нефти увеличатся на 2 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов сократятся на 2 млн и 1,25 млн баррелей соответственно.

В центре внимания остается сделка между США и Китаем. Сейчас переговорщики рассматривают взаимные уступки, чтобы подписать торговое соглашение. Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму в $112 млрд. Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности и увеличения объемов закупки американской сельхозпродукции.

Пара доллар/рубль обновила минимум. Продавцы остаются сильными, но учитывая, что сделка уже учтена рынком, то в ближайшее время стоит ожидать по рублю «медвежьей» фазы.

Сегодня утром на торгах Московской биржи рубль незначительно уступает позиции доллару и евро. Курс доллара расчетами «завтра» на 10:40 мск повышается на 8 копеек, а курс евро — на 10 копеек. Стоимость нефти утром снижается на 0,65% — до $62,59 за баррель Brent. На среду ожидаю по доллару боковое движение около уровня 63,50 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»