ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2930-2970 пунктов

Российские фишки утром в среду торгуются разнонаправленно. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС – около нуля. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2930-2970 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $62,62 за баррель, теряя 0,54%. Российский рубль также торгуется в минусе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль – 63,4-63,7, евро/рубль – 70,3-70,6. Евро/доллар – 1,108.

По информации из деловых кругов окончательный выход США из Парижского соглашения по климату приведёт к пересмотру данного международного соглашения и связанных с ним документов, в том числе по страновому квотированию выбросов «парниковых газов», отмечают источники в штаб-квартире ООН. Это решение полностью соответствует курсу Трампа на отказ от любых внешних обязательств, если те, по его мнению, не соответствуют интересам Соединённых Штатов. Сами американцы являются сегодня вторым в мире, после КНР, источником «тепловых выбросов» в атмосферу, хотя общий вклад человечества в «глобальное потепление» планеты составляет не более 5%.

Госдолг США побил свой же антирекорд. Пройдена отметка в $23 трлн. Такие данные передает американский Минфин. По прогнозам Международного валютного фонда, в ближайшие несколько лет эта сумма увеличится до $30 трлн. У американцев собственный печатный станок, плюс вся мировая система построена на рефинансировании суверенного американского долга, крупнейшие держатели Китай и Япония. Россия с недавних пор американским облигациям предпочитает золото.

В принципе, система пока стабильна. Однако мы не слишком удивимся, если Трамп займется долгом после выборов. Что в его голове, точно никто не знает. Однако, направление мыслей ясно – ввод единой валюты для США, Мексики и Канады, а также реструктуризация долга. За нее видимо заплатят плохие парни из Китая, России и других «токсичных» для Вашингтона стран.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»