ИАЦ «Альпари»: Перед американской сессией евро остается в боковом тренде

На торгах в Европе пара евро/доллар восстановилась до 1,1093 после выхода пересмотренных в лучшую сторону европейских индексов PMI за октябрь. Среди основных валют евро занимает первую строчку (+0,15%) по росту. Цена выросла на среднем объеме, поэтому горизонтальный ценовой диапазон 1,1065-1,1090 стал наклонным и имеет границы 1,1075-1,1100.

Производственные заказы в Германии в годовом исчислении увеличились в сентябре впервые за три месяца, что говорит о возможном замедлении спада в крупнейшей экономике еврозоны. Индексов PMI тоже оказали временную поддержку покупателям.

Восходящая коррекция составила 38,2% от падения с 1,1140 до 1,1064. По-прежнему нацелен на обновление минимума 1,1064 и падение до 1,1045.

В четверг в центре внимания трейдеров будет заседание Банка Англии и пресс-конференция его главы Марка Карни. Ожидается, что регулятор сохранит монетарную политику, учитывая неопределенность в связи с выборами и Брекзитом.

Статистика, опубликованная в Европе:

Индекс деловой активности в сфере услуг в еврозоне составляет 52,2 (прогноз был 51,8, предыдущее значение составляло 51,8).

Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии составляет 51,6 (прогноз был 51,2, предыдущее значение составляло 51,2).

Индекс деловой активности в сфере услуг во Франции составляет 52,9 (прогноз был 52,8, предыдущее значение составляло 53,3)

Индекс деловой активности в сфере услуг в Италии составляет 52,2 (прогноз был 51,0, предыдущее значение составляло 51,4).

Индекс розничных продаж в еврозоне составляет 0,1% м/м, 3,1% г/г (прогноз был 0,1% м/м, 2,4 г/г, предыдущее значение составляло 0,6% м/м и 2,7% г/г).

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»