ИАЦ «Альпари»: Рубль засел в «боковике»

Рубль днем в среду корректируется в парах с иностранными валютами и возвращается к своим более-менее адекватным значениям. Похоже, что инвесторы напугали сами себя, бодро двинувшись накануне в сторону 63 руб. за доллар США. Не пробив с наскока поддержку 63,15 руб., рынок решил подождать и понаблюдать за развитием ситуации.

К середине дня в среду, таким образом, доллар торгуется по 63,72 руб. и подрастает на 0,4%, евро дорожает на те же 0,4% и стоит 70,60 руб. Краткосрочно американская валюта может остаться в пределах 63,20-64,00 руб., единая европейская валюта —70,25-70,85 руб.

Что из сегодняшних новостей привлекает внимание? Например, стандартные аукционы Минфина: выпуск 26230 сегодня привлек 17,7 млрд руб. при спросе в 23,6 млрд руб. Ведомству не интересно распродавать все, что есть, по любой цене, на дисконт оно не идет, так как нет необходимости. Тот же Минфин с 8 ноября до 5 декабря предполагает закупить валюту на 228,2 млрд руб., но к этим интервенциям все давно привыкли и внутри дня их никак не чувствуют.

Нефть немного отступает в цене после публикации накануне данных по запасам от API, но сегодня на площадке ждут аналогичного релиза от Минэнерго, и инвесторы несколько успокоились. Баррель Brent торгуется по $62,65, и пока черное золото располагается выше $61, рублю совершенно неважно, что там за внутридневные колебания. Рубль, в общем-то, по-прежнему держится в широком «боковике» в парах с иностранными валютами, и ничто не сигнализирует о смене этого тренда.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»