ИАЦ «Альпари»: Золото не интересно? Это бред!

Цены на золото падают второй день, и по мере того, как тройская унция уходит все ниже под $1500, панические настроения на площадке нарастают. Но драматизировать я бы все-таки не стала: пока все колебания цены на драгоценный металл идут ровно внутри проторгованного диапазона $1465-1526. Его границы выглядят достаточно прочными для того, чтобы сдержать перемены биржевых настроений, связанные со снижением или ростом интереса к риску. В среду, 6 ноября, тройская унция торгуется по $1486,30 и слегка корректируется вверх после распродажи.

Сейчас против золота играет единственный драйвер: ожидание того, что первая фаза соглашения по торговым условиям между США и Китаем будет вот-вот подписана. Саммит АТЭС, где изначально предполагалось это сделать, отменен, но обе стороны уже заявили, что страшного ничего не случилось, и варианты найдутся. В Вашингтоне думают о снятии ряда жестких импортных пошлин с товаров китайского происхождения, в Пекине раздражаются некстати звучащими комментариями Дональда Трампа. Время идет, дата не назначена, деньги за пошлины платятся, потребитель грустно вздыхает, но продолжает тратить больше, чем мог бы без этих пошлинных осложнений.

Если в ближайшее время начальные документы по торговому соглашению действительно будут подписаны, рынок воспримет это как сигнал к остановке мировой торговой войны, и спрос на безопасные активы, коим золото для инвесторов и является, снизится ощутимо. Для тройской унции это может быть область $1450, если поддержка на уровне $1465 поддастся.

Если же история будет тянуться и дальше, золото сможет вернуться в коридор $1487-1513 без дополнительных усилий и там закрепиться. Любой откат в сделке подкинет золото к $1520 и выше. История не закончена, золото еще может «выстрелить» тут, хотя очевидно, что сделка нужна и Штатам, и Поднебесной.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»