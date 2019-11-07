ИК «Фридом Финанс»: В центре внимания – отчеты Walt Disney, Activision Blizzard, Take-Two и Booking

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В ходе торгов 6 ноября американские фондовые площадки демонстрировали околонулевую динамику в ожидании новых катализаторов и новостей о перспективах торговой сделке США и Китая. Кроме того, в фокусе внимания инвесторов остаются квартальные отчеты и новости о слияниях и поглощениях.

S&P500 по итогам дня прибавил 0,07% и закрылся на уровне в 3077 пунктов. Циклические сектора продолжили рост, защитные — снижение.

Мировые фондовые площадки торгуются сегодня неуверенно после сообщений о том, что подписание сделки между Китаем и США может быть перенесено на декабрь. Стороны по-прежнему согласовывают позиции и не могут определиться с местом проведения встречи лидеров двух стан. Инвесторы оценивают перспективы заключения торгового соглашения и результаты сезона отчетов и не могут определиться с направлением дальнейшего движения.

Азиатские площадки на этом фоне показывают смешанную динамику. Японский индекс Nikkei открылся ростом. Шанхайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng торгуются почти без изменений. Европейские площадки, по нашим прогнозам, также откроются в нуле.

Спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации дорожают. Доходность 10-летних казначейских бондов США колеблется вблизи 1,85%. Золото торгуется ниже $1500 за унцию. Нефть марки Brent ушла под отметку $62 за баррель на информации о росте запасов в США. Таким образом, аппетит к риску ухудшается. Ожидаем, что в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 будет корректироваться вниз.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице. Показатель обещает остаться на относительно низких уровнях (чуть выше 200 тыс.), что станет очередным подтверждением благополучной ситуации на рынке труда, который поддерживает экономический рост.

После закрытия сегодня отчитаются Walt Disney (DIS), Activision Blizzard (ATVI) и Take-Two (TTWO), а также Booking (BKNG). Как ожидается, рост выручки Disney превысит 30%, но EPS сократится, что связано с продолжающейся интеграцией FOX. Activision Blizzard ждет снижения основных финансовых показателей, но запуск новых игр и более мягкая конкурентная среда в этом году по сравнению с прошлым может способствовать улучшению прогноза. Take-Two прогнозирует заметный рост продаж и EPS благодаря успешному запуску игры Borderlands 3. По Booking ожидается увеличение EPS почти на 20%, а выручки — на 5%. Повышение уровня сервиса и расширение линейки предложений положительно сказывается на клиентском спросе, что может способствовать сильному отчету компании.

Техническая картина по S&P500 остается умеренно оптимистичной, но в краткосрочной перспективе коррекция до уровня гэпа в 3066 и консолидация не исключены. Момент продолжает слабеть. Если движение вниз продолжится, то поддержкой для индекса широкого рынка может стать отметка 3025 пунктов. В то же время показатель RSI по-прежнему не достиг уровней перекупленности, что говорит о сохранении потенциала роста.