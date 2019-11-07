ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2950-2980 пунктов

Российские фишки утром в четверг торгуются разнонаправленно. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в «красной» зоне. Индекс МосБиржи проведет сегодняшний день в коридоре 2950-2980 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $61,79 за баррель, прибавляя 0,08%. Российский рубль проводит торги без четкой динамики. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль – 63,8-64,1, евро/рубль – 70,5-70,8. Евро/доллар – 1,106.

Предпосылки для приватизации госпакетов «Транснефти» и «Русгидро» ещё не созданы. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что ведомство выступает за повторное рассмотрение вопроса приватизации пяти крупных госкомпаний. Она может осуществиться в 2021 году.

Прогнозировать рыночную конъюнктуру на 2021 год и, соответственно, капитализацию сложно. Также как и состояние с доходами бюджета, в России слишком много зависит от цен на нефть. Наша принципиальная позиция по всем государственным компаниям – контрольный пакет акций должен остаться у государства, приватизация остальных пакетов должна максимально увеличить free float.

Индекс Мосбиржи возьмет 3000 пунктов. Саудиты завышают цены нефть перед своим IPO, мировые центробанки закачивают в финансовую систему деньги. Дивиденды фишек радуют. Ну и, конечно, «Газпром», который должен обнародовать свою дивидендную стратегию. Мы не советуем покупать индекс Мосбиржи, то есть, рынок в целом. Мы советуем покупать «Газпром» и его «дочки», прежде всего «Мосэнерго».

«Газпром» будет значительно лучше рынка. 3000 пунктов – знаковый таргет, девальвация 2014 года обрушила рубль, и индексу РТС еще очень далеко до максимума 2008 года, который тогда составил около 2500 пунктов. В принципе, это не плохо, фишкам есть куда расти. «Газпром» до Lehman Brothers cтоил $10-13. Старожилы рынка помнят те времена.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»