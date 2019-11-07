ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - «медведи» обновили недельный минимум

В среду, 6 октября, торги по евро завершились небольшим снижением на 0,07%. За счет повышения цены до 1,1093, продавцы обновили недельный минимум на торгах в Азии. Эффект от европейской статистики был недолгим. На американской сессии цена вернулась к уровню 1,1065.

На торгах в Азии основные валюты находятся по отношению к доллару в минусе, за исключением защитных активов. Юань ослабляется, золото и йена дорожают. Спрос на защитные активы вырос на фоне спекуляций о вновь возникших разногласиях между Вашингтоном и Пекином. Пекин добивается отмены 15-процентных импортных пошлин, которые были введены в сентябре. Штаты хотят заключить сделку, не отменяя введённые ранее пошлины.

Сегодня по паре евро/доллар ожидается падение до 1,1043.

В 10:00 мск Германия опубликует данные об изменении объема промышленного производства за сентябрь.

В 11:00 мск Швейцария представит данные об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за октябрь.

В 11:30 мск Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за октябрь.

В 12:00 мск в еврозоне выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ, в 13:00 — прогноз по экономике от Еврокомиссии.

В 15:00 мск Банка Англии огласит решение по процентной ставке, объему покупок активов, а также выйдет отчет Банка Англии по инфляции.

В 15:30 мск с речью выступит губернатор Банка Англии Марк Карни.

В 16:30 мск США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице.

В 23:00 мск США опубликуют данные об изменении объема потребительского кредитования за сентябрь.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»