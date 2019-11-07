ИАЦ «Альпари»: Рубль настроен решительно

В среду, 6 октября, торги по рублю завершились снижением. Рубль подешевел к доллару на 0,60%, до 63,87 руб., к евро – на 0,55%, до 70,70 руб., к фунту – на 0,36%, до 82,16 руб.

Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам, потому что нефть Brent подешевела на торгах в Азии. На американской сессии давление на рубль усилилось после выхода слабого отчета Минэнерго США, укрепления доллара, а также спекуляций о вновь возникших разногласиях между Вашингтоном и Пекином.

Данные Минэнерго по запасам нефти за неделю, завершившуюся 1 ноября, отразили её увеличение на 7,929 млн баррелей против прогноза 2 млн баррелей (предыдущее значение +5,702 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 2,828 млн баррелей (прогноз был -2 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 0,622 млн баррелей (прогноз был -1,250 млн баррелей). Цена на Brent упала на 2,55%, до $61,57. Курс доллара подскочил до 64,03 руб.

Покупатели не унывают, так как от ОПЕК+ ожидают сокращения добычи нефти и надеются, что США и Китай заключат долгожданное торговое соглашение. На торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,12%, до $61,67. Пока цена находится выше 61,20, покупателям ничего не угрожает. В четверг по нефти ожидается умеренное снижение в район 61,30 с последующим восстановлением 62,15.

Пекин добивается отмены 15-процентных импортных пошлин, которые были введены в сентябре. Штаты хотят заключить сделку, не отменяя веденные пошлины.

«Бычий» тренд по рублю с долларом не сломлен, но после вчерашних торгов и его ослабления на 0,6%, появились первые признаки его ослабления. Инвесторы опасаются, что если Штаты не пойдут на уступки Китаю, то последует перенос заключения сделки, либо она сорвётся. Рост пары доллар/рубль выше 64,20 руб. стоит рассматривать как окончание «бычьего» тренда по рублю. Сегодня утром курс рубля в начале торгов на Московской бирже символически подрастает к доллару и евро.

Геополитика вышла на первый план, но хочу предупредить, что рубль может очень быстро восстанавливать свои потери, потому что сохраняется высокий спрос на ОФЗ. С середины сентября индекс государственных российских облигаций (RGBI) вырос на 15%, до 150,01 пункта.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»