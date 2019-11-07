ИАЦ «Альпари»: Рынку покорились новые пики

В среду российский фондовый рынок в очередной раз обновил максимумы. Индекс МосБиржи сегодня касался пика на отметке 2965 пунктов. Это значит, что «быки» и правда всерьез нацелились на 3000 пунктов, и вершина может быть взята уже в ближайшее время. Фаза подъема длится с 15 октября, и у покупателей все еще есть силы.

Что тут основное? Рублевый индикатор долгое время был недооценен, и сейчас, когда конъюнктура способствует покупкам, он просто подтягивается следом. В данном случае больше информативно поведение индекса РТС, который также продолжает повышаться, но темпы его роста меньше. Валютный индикатор поднялся к 1465 пунктам, дневной максимум — 1473 пункта, но может статься, что от области 1475 пунктов подъем будет затруднен — слишком высоко для рынка.

В бумагах «М.Видео» продолжается взрывной подъем. Сегодня акции тестировали максимумы 2 сентября, но выше пока пройти не смогли. Бумага все ближе к верхней границе среднесрочного торгового коридора 435-500 руб., и если инвесторы смогут пробить промежуточное сопротивление на 491 руб. до конца года, ралли продолжится.

Акции «Россетей» не оставляют попыток выйти за пределы «боковика», но амплитуды и напора пока не хватает. Сегодня бумага поднималась к 1,2385 руб., что неплохо, но для более уверенной динамики требуется пробой 1,2696.

К вечеру рубль ускорил отступление в парах с иностранными валютами, но тут нет ничего критичного. Доллар США торгуется по 63,87 руб., выше 64,00 руб. вернуться ему все еще сложно. Евро восстанавливается к 70,78 руб. и может окрепнуть вплоть до 70,95 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»