ИАЦ «Альпари»: Рубль беспокоится за экономический рост

В среду, 6 ноября, рублю пришлось сдать позиции доллару и евро. К закрытию торгов среды обменный курс американского доллара расчётами «на завтра» подорожал на 40 коп. (+0,62%), до 63,89 руб. Одновременно курс евро вырос на 44 коп. (+0,62%), до 70,75 руб., хотя у единой европейской валюты в среду так и не получилось отыграть случившийся во вторник обвал.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации в среду, сделала довольно настораживающее заявление о перспективах российской экономики. Она отметила, что темпы роста российской экономики оказались медленнее ожидаемых благодаря совокупности негативных внутренних и внешних факторов, среди которых отметила проблемы инвестиционного климата, производительности труда, демографической ситуации в стране и замедление мировой экономики, способное повлечь за собой снижение спроса на российские экспортные товары (подразумевались, прежде всего, нефть и газ). Заявление негативно повлияло на рубль, при этом некоторые российские СМИ «прочитали» его между строк как критику со стороны ЦБ РФ в адрес Минэкономразвития, которое ранее прогнозировало более высокие темпы роста экономики.

Цена нефти сорта Brent в среду упала на 1,93%, до $61,45 за баррель. Причиной снижения цены стал огромный рост коммерческих запасов нефти в США, почти на 8 млн баррелей, хотя изначально аналитики ждали роста запасов не более чем на 1,5 млн баррелей. С открытия торгов цена на нефть снова понижается, пока снижение цены Brent составляет 0,2%.

Полагаем, что с открытия торгов ослабление рубля может продолжиться. Повышаем прогноз по курсу доллара до 63-64,6 руб., а прогноз по курсу евро — до 70-71,5 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»