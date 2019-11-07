ИК «Фридом Финанс»: В фокусе отчётность эмитентов

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Положительная динамика сохранилась. Лидерами роста на новости о дивидендах были бумаги Мостотреста (MSTT 113,3, +12,29%). В аутсайдерах оказались акции МКБ (CBOM 5,45, -2,07). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63–63,50, на минимальном уровне с конца июля.



Детский мир (DSKY 97,76, +0,68) отчитается за третий квартал. По нашим расчетам, выручка сети составила около 30 млрд руб., показатель EBITDA будет около 3,5 млрд руб., прибыль — 1 млрд руб. Драйверами роста выступают интернет-продажи и увеличение числа магазинов. Бизнес Детского мира также отличается повышением сопоставимых продаж, главным образом за счет увеличения трафика в среднем на 7% YoY. Рекомендация — «покупать», цель — 110 руб.



Ростелеком (RTKM 79,02, -0,47) также представит результаты по международным стандартам бухгалтерской отчетности за июль-сентябрь. Ожидаем показатели вблизи уровней второго квартала. Прогноз по выручке: 82 млрд руб., OIBDA: 27 млрд руб., по прибыли наш диапазон: 5,5–6 млрд руб. Увеличения чистого долга, как мы полагаем, не будет. Он, вероятнее всего, остался около 200 млрд руб., что соответствует 1,9х OIBDA. Реакция на отчетность, вероятнее всего, будет нейтральной. Прогноз целевой цены: 92 руб. на горизонте 12 месяцев.



Ожидаем смешанную динамику. На локальном рынке в фокусе отчетность эмитентов, а также ребалансировка индекса MSCI. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2980–3000 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,00–64,00.