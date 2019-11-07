ИАЦ «Альпари»: Российский фондовый рынок проигнорировал Трампа

В среду, 6 ноября, российский рынок акций показал неплохой рост. К закрытию торгов среды индекс РТС вырос на 0,74%, а индекс МосБиржи поднялся даже на 1,06%, хотя внешний фон не сильно способствовал росту фондовых рынков. Лидерами роста в среду стали привилегированные акции «Транснефти», выросшие в цене на 3,29%. Хорошо поднялись в цене акции Магнитогорского меткомбината (+3,26%), «Полюса» (+3,24%) и «Россетей» (+3%). Лидерами снижения оказались акции «Московского кредитного банка» (-2,07%) и привилегированные акции «Башнефти» (-2,02%). По индексу РТС наш прогноз на сегодня 1450-1480 пунктов, а по индексу МосБиржи мы ожидаем 2970-3000 пунктов.

В среду отчётность по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2019 года обнародовала «Роснефть». Результаты совпали с ожиданиями: рублёвая выручка за девять месяцев 2019 года выросла в годовом выражении на 6,2%, до 6,45 трлн руб., а рублёвая чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, выросла на 25%, до 550 млрд руб. Это позволяет акционерам и инвесторам рассчитывать на высокие дивиденды за 2019 год. Однако фондовый рынок отреагировал сдержанно на выход результатов «Роснефти», вероятно, из-за того, что в долларовом эквиваленте финансовые показатели нефтяной корпорации оказались значительно слабее (нулевой рост долларовой выручки и снижение показателя EBITDA в долларах в годовом исчислении).

Президент США Дональд Трамп предсказал в Twitter экономическую рецессию Соединённым Штатам, в случае если на президентских выборах 2020 года победит кандидат от демократов. На этом заявлении Трампа индекс S&P 500 в среду смог вырасти всего на 0,07%, а Nasdaq даже упал на 0,29%. При этом значение индекса Dow 30 не изменилось. Большинство азиатских фондовых рынков сегодня с утра падает.

Нефть сорта Brent на ICE в среду подешевела на 1,93%, до $61,45 за баррель. А техасская WTI понизилась в цене на 1,36%, до $56,4 за баррель на новости о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 7,9 млн баррелей, хотя рынок ожидал роста не более чем на 1,5 млн. Сегодня с утра падение цен продолжается, баррель Brent дешевеет на 0,2%, а WTI — на 0,12%. Прогноз по цене нефти Brent на сегодня составляет $61-62 за баррель.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»