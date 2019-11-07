Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 7 ноября: 63,7298 руб/доллар США и 70,5489 руб/евро

7 ноября 2019
ЦБ РФ с 8 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,7298 руб.
  • 1 евро - 70,5489 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,1898 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1418 р. (0,22%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1188 р. (0,17%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3381 р. (0,37%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Проект «Южное побережье Байкала»
Туристические оазисы от Сбербанка: как подольше задержать туриста на Байкале
Туризм на Байкале: топ-13 бизнес-идей от Сбербанка
Туризм на Байкале: взгляд бизнесмена
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги