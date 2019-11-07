ИК «Фридом Финанс»: Рынок США - инвесторы видят перспективу

Игорь Клюшнев, начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс»:

ФРС в январе этого года практически в одиночку развернула тренд с нисходящего на растущий, сначала заявив о намерении сделать паузу в цикле повышения ставки, а после и вовсе переключившись на ее снижение. В итоге чуть более чем за десять месяцев ставка была уменьшена трижды, а индекс S&P 500 прибавил около 23%.

Все это время продолжаются торговые войны, понемногу замедляется экономический рост и снижаются доходы американских корпораций, но инвесторов это не слишком пугает. Высока уверенность в том, что замедление временное, а мягкая монетарная политика поможет вернуться к росту. Весьма важным моментом прошедшего заседания Федрезерва стало заявление Джерома Пауэлла на пресс-конференции о том, что для повышения ставки существует серьезный барьер: для этого шага необходим устойчивый рост инфляции. Это важный довод, который повысил уверенность инвесторов в том, что ФРС не намерена возвращаться на путь ужесточения денежно-кредитной политики. Отсутствие стремления повышать ставку для рынка важнее наличия планов по дальнейшему ее снижению. Инвесторы продолжили активные покупки на абсолютных максимумах, невзирая на то, что ФРС в ближайшее время воздержится от любых изменений ставки.

ФРС поступает разумно, приостанавливая дальнейшее смягчение именно сейчас. В ноябре ожидается подписание временного соглашения между США и Китаем. Похоже, что оно действительно будет заключено, а это позволит рассчитывать на облегчение тарифного беремени для бизнеса. Также уже совсем близок праздничный сезон, который должен подтвердить благополучное состояние потребительского спроса в США. Таким образом, есть факторы, способные поддержать энтузиазм инвесторов и стимулировать растущий тренд. У Федрезерва при этом остается возможность для дальнейшего смягчения монетарной политики на случай, если ситуация того потребует.

Ноябрь важен развитием американо-китайских переговоров и статистикой за октябрь. Вероятно, не будет отмечено существенного замедления экономики, что оставит индекс S&P 500 около текущих уровней. Дальнейший импульс роста стоит ждать после фактического подписания соглашения между США и КНР и ближе к 28 ноября, когда стартуют рождественские распродажи.