Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Мерси, Баку! Не все так трагично, как кажется

7 ноября 2019

Азербайджан вручил российскому послу ноту протеста. Поводом стал визит в Москву представителей Нагорно-Карабахской Республики, считающейся непризнанной. Это уже не первый протест Азербайджана по этому поводу - в октябре послу РФ уже вручалась такая нота.

Позиция России в этом вопросе остается неизменной, а передвижение представителей «непризнанных субъектов» не имеет ничего общего с этой точкой зрения. Все в рамках дипломатических соглашений - не придерешься.

Вполне может быть, что Азербайджан таким образом старается привлечь Россию на свою сторону, тем более, что отношения между государствами становятся все плотнее. Вряд ли это сработает: подобные вещи официальной Москве малоинтересны. Для валют обеих стран такие дипломатические шероховатости совершенно нейтральны.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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