ИАЦ «Альпари»: Рубль сдержан в движениях

Валютная секция российского рынка сегодня спокойна. Доллар чуть снижается и тем самым стабилизируется после вчерашней качки, торгуясь по 63,77 руб. Евро топчется на месте и стоит 70,68 руб.

Интересное сейчас происходит с нефтяными ценами. Баррель Brent днем в четверг подрастает и торгуется по $62,49, хотя накануне инвесторы получили вполне «медвежьи» сигналы. Речь идет о данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго.

Статистика показала, что запасы черного золота выросли на 7,9 млн баррелей после прироста неделей ранее на 5,7 млн баррелей. Запасы бензина чуть снизились, как и запасы дистиллятов. Загруженность НПЗ несколько сократилась, и это выровняло параметры по сравнению с данными прошлой недели.

Особенно ярких новостей пока не заметно. Инвесторы охотно бы реагировали на любые новости по формированию торгового соглашения между США и Китаем, но его нет. Глобально, рыночные настроения смотрятся довольно противоречивыми, и это сдерживает рубль от любых колебаний.

Сегодня и завтра у доллара есть шансы на боковые торги в пределах 63,50-64,00 руб., у евровалюты — в диапазоне 70,50-70,95 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»