ИАЦ «Альпари»: Новость из Китая надавила на золото

Во время торговой войны между США и Китаем золото подорожало до $1556,83 за тройскую унцию. Как только отношения потеплели и появились надежды на заключение торгового соглашения, золото подешевело до $1458 и по последним котировкам стоит $1484. Уровень $1500 стал психологическим сопротивлением. Участники рынка закрывали спекулятивные позиции на фоне снижения напряжённости между США и Китаем.

Сегодня на европейской сессии давление на золото усилилось. Представитель Министерства торговли КНР заявил, что Китай и США договорились о пропорциональном снижении тарифов на товары друг друга. Осталось дождаться подтверждения от американской стороны. Юань укрепился, золото и йена подешевели.

Я очень настороженно отношусь к заключению любых международных соглашений в период с 31 октября по 20 ноября. Сделки, заключенные в этот период, могут натыкаться на постоянные сложности и быть отменены по непонятной причине. Есть вероятность недоразумений и ошибок в договоре. Переговоры могут сорваться или пойти совершенно непредсказуемым путем.

На рынке по всем основным валютам и фондовым индексам начались откаты. Цена на золото неохотно восстанавливается, а затем и падает. Первую часть соглашения заключат на 95%. Дождемся Трампа — он должен подтвердить заявления Китая о пошлинах.

Участники рынка заложили в цены заключение торгового соглашения между США и Китаем. В рамках коррекции вероятен откат к уровню $1425. Сдержать цены на золото от падения могут покупки центральных банков. Пекин наращивал золотые резервы из-за торговой войны с США. Примерный сценарий смотрите на графике. Он не является руководством к действию, так как на рынке быстро меняются настроения из-за геополитических факторов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»