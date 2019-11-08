ПСБ: Тема торговых отношений США-Китай остается в центре внимания инвесторов

В ходе вчерашнего дня умеренный позитив на глобальных рынках вызвали комментарии в СМИ, позднее подтвержденные министерством торговли Китая, согласно которым стороны пришли к соглашению о поэтапном снятии торговых пошлин. Напомним, что в ноябре-декабре планируется подписание соглашения первой фазы, которое, по всей видимости, уже может привести к снятию части торговых барьеров. Однако комментарии официальных лиц со стороны США несколько поубавили оптимизм. В частности, торговый советник Д.Трампа П.Наварро заявил, что на данный момент соглашение по отмене действующих тарифов не является условием первой части торгового соглашения, и окончательное решение будет принимать Президент.

Американский фондовый рынок продолжает держаться вблизи исторических максимумов, и пока поводов для роста волатильности не наблюдается. Позитив в части торговых споров пока носит скорее локальный характер, в то время как ряд факторов риска сохраняется. На данный момент на настроения инвесторов практически никак не повлияла тема старта процедуры импичмента в Штатах. Разумеется, шансы на ее успешное завершение на данный момент видятся весьма невысокими, однако публичное обсуждение деятельности Д.Трампа в этом контексте может способствовать некоторому росту нервозности. Вчера председатель комитета по разведке Палаты Представителей США А.Шифф объявил, что публичные слушания начнутся в середине следующей недели.

Из опубликованной макростатистики выделим представленные утром данные по торговому балансу Китая. Снижение показателей экспорта и импорта оказалось не таким существенным, как ожидалось: (-0,9%) и (-6,4%) при прогнозе в (-3,5%) и (-8,9%) соответственно. Размер сальдо торгового баланса увеличился с 39,7 до 42,8 млрд долл. Значительного влияния на рынки статистика не оказала – китайский фондовый индекс сегодня держится вблизи нулевой отметки.

Российский фондовый рынок в ходе вчерашних торгов продолжил развивать тенденцию к росту, прибавив 0,9% и превысив отметку в 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Рост индекса от уровней середины октября составляет уже 11,5%. Локальная перегретость рынка в условиях нейтральной динамики глобальных рынков и цен на нефть, с нашей точки зрения, может способствовать откату индекса ниже 3000 пунктов.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"