ИАЦ «Альпари»: У рубля появился повод для хрупкого оптимизма

Укреплением российский рубль обязан позитивной динамике мировых финансовых рынков, связанной с новостями о возможном достижении договорённостей между Вашингтоном и Пекином по поводу взаимной отмены торговых пошлин. Пока неясно, где и когда лидеры США и Китая подпишут первую фазу торгового соглашения, так что рост мировых фондовых рынков и валют развивающихся стран может быстро исчерпаться, если в отношениях двух великих держав опять возникнут недопонимания.
Кроме того, дополнительный фон для укрепления рубля создала распространённая западными СМИ новость о том, что российский Минфин намерен в 2020 году радикально изменить структуру валют, в которые инвестируются накопления в Фонде национального благосостояния, в пользу существенного уменьшения доли доллара США.
Цена нефти сорта Brent на ICE в четверг показала рост на 0,88%, до $61,99 за баррель на ожиданиях торговых договорённостей Китая и США. Однако ночью появилось сообщение Bloomberg о том, что страны-участницы «ОПЕК+» не намерены на декабрьской встрече обсуждать вопрос о более существенном сокращении добычи нефти в 2020 году. На утренних торгах цена Brent идёт вниз, теряя в стоимости 0,43%.
Мы считаем, что на открытии торгов рубль снова может немного скорректироваться вниз. Пока сохраняем прогноз по курсу доллара в 63-64,6 руб., и прогноз по курсу евро в 70-71,5 руб. за евро.
Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»