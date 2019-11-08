ИАЦ «Альпари»: У рубля появился повод для хрупкого оптимизма

В четверг, 7 ноября, рубль перешёл в революционное наступление на доллар и евро, устроив «американцу» и «европейцу» красный день календаря. На закрытии торгов четверга курс американского доллара расчётами «завтра» упал на 33 коп. (-0,52%), до 63,54 руб. А курс евро полностью нивелировал рост, произошедший в среду, и понизился на 55 коп. (-0,77%), до 70,15 руб.

Укреплением российский рубль обязан позитивной динамике мировых финансовых рынков, связанной с новостями о возможном достижении договорённостей между Вашингтоном и Пекином по поводу взаимной отмены торговых пошлин. Пока неясно, где и когда лидеры США и Китая подпишут первую фазу торгового соглашения, так что рост мировых фондовых рынков и валют развивающихся стран может быстро исчерпаться, если в отношениях двух великих держав опять возникнут недопонимания.

Кроме того, дополнительный фон для укрепления рубля создала распространённая западными СМИ новость о том, что российский Минфин намерен в 2020 году радикально изменить структуру валют, в которые инвестируются накопления в Фонде национального благосостояния, в пользу существенного уменьшения доли доллара США.

Цена нефти сорта Brent на ICE в четверг показала рост на 0,88%, до $61,99 за баррель на ожиданиях торговых договорённостей Китая и США. Однако ночью появилось сообщение Bloomberg о том, что страны-участницы «ОПЕК+» не намерены на декабрьской встрече обсуждать вопрос о более существенном сокращении добычи нефти в 2020 году. На утренних торгах цена Brent идёт вниз, теряя в стоимости 0,43%.

Мы считаем, что на открытии торгов рубль снова может немного скорректироваться вниз. Пока сохраняем прогноз по курсу доллара в 63-64,6 руб., и прогноз по курсу евро в 70-71,5 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»