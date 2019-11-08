Комментарии

ИАЦ «Альпари»: У рубля появился повод для хрупкого оптимизма

8 ноября 2019
В четверг, 7 ноября, рубль перешёл в революционное наступление на доллар и евро, устроив «американцу» и «европейцу» красный день календаря. На закрытии торгов четверга курс американского доллара расчётами «завтра» упал на 33 коп. (-0,52%), до 63,54 руб. А курс евро полностью нивелировал рост, произошедший в среду, и понизился на 55 коп. (-0,77%), до 70,15 руб.

Укреплением российский рубль обязан позитивной динамике мировых финансовых рынков, связанной с новостями о возможном достижении договорённостей между Вашингтоном и Пекином по поводу взаимной отмены торговых пошлин. Пока неясно, где и когда лидеры США и Китая подпишут первую фазу торгового соглашения, так что рост мировых фондовых рынков и валют развивающихся стран может быстро исчерпаться, если в отношениях двух великих держав опять возникнут недопонимания.

Кроме того, дополнительный фон для укрепления рубля создала распространённая западными СМИ новость о том, что российский Минфин намерен в 2020 году радикально изменить структуру валют, в которые инвестируются накопления в Фонде национального благосостояния, в пользу существенного уменьшения доли доллара США.

Цена нефти сорта Brent на ICE в четверг показала рост на 0,88%, до $61,99 за баррель на ожиданиях торговых договорённостей Китая и США. Однако ночью появилось сообщение Bloomberg о том, что страны-участницы «ОПЕК+» не намерены на декабрьской встрече обсуждать вопрос о более существенном сокращении добычи нефти в 2020 году. На утренних торгах цена Brent идёт вниз, теряя в стоимости 0,43%.

Мы считаем, что на открытии торгов рубль снова может немного скорректироваться вниз. Пока сохраняем прогноз по курсу доллара в 63-64,6 руб., и прогноз по курсу евро в 70-71,5 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Проект «Южное побережье Байкала»
Туристические оазисы от Сбербанка: как подольше задержать туриста на Байкале
Туризм на Байкале: топ-13 бизнес-идей от Сбербанка
Туризм на Байкале: взгляд бизнесмена
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги