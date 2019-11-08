ИАЦ «Альпари»: Российский фондовый рынок бьёт рекорды

В четверг, 7 ноября, российский фондовый рынок продолжал демонстрировать исторические рекорды. К закрытию торгов в четверг индекс МосБиржи вырос на 0,93% и взял новую высоту, достигнув максимума в 3000 пунктов, а индекс РТС вырос на 1,06%, приблизившись к отметке в 1500 пунктов. Лидерами роста за четверг, как и накануне, стали привилегированные акции «Транснефти», подорожавшие на 4,26%. Вероятно, котировки растут в ожидании хороших финансовых результатов корпорации по МСФО за девять месяцев 2019 года, которые будут опубликованы в конце ноября. Не исключено и влияние на котировки «префов» новостей о том, что в начале ноября «дочка» компании «Транснефть-Дружба» завершила модернизацию магистрального нефтепровода.

Также в четверг выросли обыкновенные акции «Мечела» (+2,98%), «Московского кредитного банка» (+2,95%) и «МТС» (+2,67%). Лидерами снижения оказались акции золотодобытчиков — группы Polymetal (-3,48%) и «Полюса» (-2,64%), вероятно, на фоне обвала цен на золото в четверг. Ожидаем сегодня по индексу РТС 1470-1500 пунктов, а по индексу МосБиржи прогнозируем 2990-3030 пунктов.

Американские фондовые индексы в четверг тоже плюсовали в ожидании достижения торговых договорённостей между США и Китаем. По сообщениям западных информагентств, Вашингтон и Пекин намерены подписать первый этап соглашения о прекращении торгового конфликта и отменить взаимные пошлины. На оптимистичных ожиданиях индекс Dow 30 в четверг вырос на 0,66%, индекс S&P 500 прибавил 0,27%, а индекс Nasdaq повысился на 0,28%. Азиатские фондовые рынки сегодня с утра показывают смешанные настроения. Однако почти все китайские индексы плюсуют.

Нефть североморского сорта Brent в четверг выросла в цене на 0,88%, до $61,99 за баррель. Одновременно техасская WTI подорожала на 1%, до $57,07 за баррель в ожидании прекращения торгового конфликта между США и Китаем. Однако сегодня с утра падение котировок нефти возобновилось, цена Brent падает на 0,43%, а WTI — на 0,4%. На сегодня по цене Brent мы ожидаем снова $61-62 за баррель.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»