ИАЦ «Альпари»: Позиции рубля по-прежнему сильные

В четверг, 7 октября, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль просела на 0,55%, до 63,52 руб., евро/рубль – на 0,79%, до 70,14 руб., фунт/рубль – на 0,91%, до 81,42 руб.

Торги по рублю открылись снижением. Потребовалось пять часов, чтобы участники рынка определились с направлением цены. В этом им помогла новость из Китая. Китай и США договорились поэтапно отменить тарифы, введенные во время их затяжной торговой войны. Об этом сообщило Министерство торговли Китая.

Оффшорный юань достиг максимума за три месяца (6,95). Золото и йена подешевели. Рубль соответственно укрепился к иностранным валютам. Его рост сопровождался повышением цен на нефть.

Рубль укрепился больше всех к британскому фунту. «Британец» обвалился после заседания Банка Англии. Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0,75%. Два члена МРС (Сондерс и Хаскел) из девяти проголосовали за снижение ставки на 25 б.п. Для многих это оказалось шоком. Пара фунт/доллар снизилась на 73 пункта, до 1,2794. «Британец» своим падением утащил за собой другие валюты, нивелировав эффект от новости из Китая.

В пятницу, 8 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Цена на нефть сорта Brent снизалась c достигнутого максимума 62,87 до 61,99. Торговые переговоры обеспечили оптимистичный фон для спроса на нефть. На европейской сессии ожидается снижения цены $61,80. Падение недолжно быть резким. На американской сессии ожидается восстановление нефтяных котировок до $62,53 за баррель.

На Мосбирже ожидается спокойное продолжение торгов. Утром рубль снижается к доллару и евро в начале торговой сессии на фоне едва дешевеющей нефти. Пара доллар/рубль остается торговаться под уровнем 64 руб. Цена отошла от критического уровня сопротивления 64,20 руб. Можно предположить, что боковая динамика в паре сохранится до понедельника. Пара евро/рубль обновила месячный минимум и приблизилась к поддержке 69,95 руб. Перед выходными её пробой не рассматриваю. В рамках коррекции ожидается восстановление до 70,40 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»