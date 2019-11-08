ИАЦ «Альпари»: EURUSD - продавцы целятся в 1,10

В четверг, 7 октября, торги по евро завершились снижением. Высокая волатильность наблюдалась на европейской сессии. Рост котировок до 1,1092 был вызван новостью из Китая, падение до 1,1036 – заседанием Банка Англии.

Китай и США договорились поэтапно отменить тарифы, введенные во время их затяжной торговой войны. Об этом сообщило Министерство торговли Китая. Заявления помогли укрепить настроения в отношении рискованных активов. Встреча между президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином отложена до следующего месяца.

Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.75%. Два члена МРС (Сондерс и Хаскел) из девяти проголосовали за снижение ставки на 25 б. п. Для многих это оказалось шоком. Пара фунт/доллар обвалилась на 73 пункта, до 1,2794 и за собой утащила вниз другие валюты, нивелировав эффект от новости из Китая.

Запланированная статистика (GMT +3):

В 10:00 Германия опубликовала данные об изменении сальдо торгового баланса за сентябрь.

В 16:15 в Канаде выйдет отчет об изменении числа закладок новых фундаментов за октябрь, в 16:30 - уровня безработицы и числа занятых за октябрь, а также числа разрешений на строительство за сентябрь.

В 18:00 США опубликует индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за ноябрь.

В 21:00 Baker Hughes представит отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Текущая ситуация:

Несмотря на положительные новости из Китая и рост до 1,1092, цель по прогнозу от 6 ноября была достигнута.

Сейчас евро торгуется по 1,1051. За базу для прогноза можно использовать сходящуюся формацию. По ней ожидается рост до балансовой линии lb - 1.1070 с последующим падением до 135 гр. – 1,1017.

На 4H и 8H индикаторы указывает на восходящую коррекцию, поэтому сегодня я не стал рассматривать обновление минимума. Если смотреть на сделки на фьючерсе на евро (6EZ19), то очень много проходит крупных продаж по рынку. Новостной фон скудный. Обратите сегодня внимание на технический анализ.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»