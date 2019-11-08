Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рубль стоит на месте

8 ноября 2019

В валютную секцию Мосбиржи вернулась активность, хотя рублевые пары все еще остаются внутри проторгованных диапазонов. Доллар США к середине торгового дня в пятницу подрос на полпроцента до 63,88 руб., евро поднялся на 0,6% до 70,56 руб.

Несмотря на чуть более выраженную амплитуду колебаний рубля, сами пары никуда не движутся: «американец» все так же остается внутри коридора 63,25-64,15 руб., евро - в пределах 70,10-71,25 руб. Вот здесь не меняется ровным счетом ничего.

Сегодня нефть немного теряет в цене, баррель Brent торгуется по $61,90, но пока черное золото сохраняется выше $61, рубль будет спокоен.

В новостном потоке нет ярко выраженного драйвера, который бы показал направление дальнейшего движения. С одной стороны, не происходит ничего плохого - это значит, что ничто не мешает дальше расти рынку и крепнуть - рублю. С другой стороны, на фоне отсутствия новостей инвесторы могут ближе к вечеру снизить активность, и тогда торги уйдут в рамки очень узких диапазонов.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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