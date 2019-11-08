ИК «Фридом Финанс»: Инвесторам нужен новый позитивный заряд

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 7 ноября закрылись в плюсе. S&P500 и Dow-30 обновили максимумы. Инвесторы с энтузиазмом восприняли новость о прогрессе в американо-китайских торговых переговорах, однако рост был ограничен из-за опасений сопротивления сделке внутри США.

S&P500 поднялся на 0,27%, достигнув 3085 пунктов. Циклические сектора вновь оказались лучше защитных.

Мировые фондовые площадки не демонстрируют выраженной динамики, так как большинство позитивных новостей уже учтены трейдерами в котировках. Последние недели индексы обновляли максимумы благодаря ожиданиям прогресса в переговорах между КНР и США. Когда стороны заявили, что запланированное в скором времени подписание предварительной торговой сделки предполагает отмену или перенос введения новых тарифов, появление более позитивных новостей оказалось под большим вопросом. В этой ситуации может сработать принцип: «покупай на слухах – продавай на фактах», что приведет к коррекции.

Азиатские площадки на этом фоне показывают смешанную динамику. Японский индекс Nikkei открылся ростом на 0,3%. Шанхайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng теряют в пределах 0,5-0,7%. Европейские площадки снижаются на 0,3%.

Спрос на безопасные активы усиливается после вчерашней резкой просадки. Облигации дорожают. Доходность 10-летних казначейских бондов США торгуется у 1,90%. Золото накануне опустилось к $1460 за унцию и сегодня предпринимает попытку отыграть часть потерь. Нефть марки Brent ушла ниже $62 за баррель. Таким образом, аппетит к риску невысок. Ожидаем, что в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 возобновит коррекционное движение вниз.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

До открытия сегодня отчитаются представители сектора коммунальных услуг Ameren (AEE) и Duke energy (DUK). Стабильность Duke позволит ей показать умеренный рост выручки и EPS. Ameren также рассчитывает на повышение объема продаж, хотя EPS в силу аномально теплой погоды в прошлом году, как ожидается, снизится из-за эффекта высокой базы.

Техническая картина по S&P500 остается умеренно оптимистичной, но в краткосрочной перспективе коррекция до гэпа в 3066 не исключена, правда, она может носить лишь локальный характер. Также возможен переход индекса в режим консолидации. Момент продолжает слабеть, но объемы торгов вчера были выше среднего при умеренно позитивной динамике, а это по-прежнему указывает на силу «быков». Показатель RSI приближается к уровням перекупленности, что также сигнализирует о вероятности локальной коррекции. Тем не менее, если индекс сумеет закрепиться выше важных сопротивлений на уровне 3065 и 3025 пунктов, это может создать основу для развития нового ралли.