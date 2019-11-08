ИАЦ «Альпари»: экономический календарь - успех или провал экономического роста в развитых странах?

Следующая неделя снова будет богата важными новостями. Каждый рабочий день предстоящей недели не обойдётся хотя бы без одного важного события, но особое внимание советуем обратить на новости понедельника, среды и четверга. Главным образом, это будут новости из развитых стран Запада и Востока, связанные с экономическим ростом и инфляцией.
Весьма интересно в понедельник, 11 ноября, будет понаблюдать за статистикой по темпам роста ВВП Великобритании в 3 квартале 2019 г., которая выйдет в 12:30 (мск). Особо важными будут данные по росту экономики Соединённого Королевства за 3 квартал по сравнению со 2 кварталом текущего года. Напомним, что во 2 квартале по сравнению с 1 кварталом 2019 г. вместо ожидаемого аналитиками нулевого роста экономика Великобритании показала спад на 0,2%, в связи с чем в годовом исчислении за 2 квартал 2019 г. рост британской экономики составил всего 1,3%, хотя в 1 квартале экономика росла на 1,8%. Причиной спада экономики во 2 квартале в квартальном исчислении стали, во-первых, спад в строительной отрасли на 1,3%, а также спад в промышленном производстве, связанный, в том числе, с закрытием расположенных на территории Великобритании нескольких автомобильных заводов в связи с подготовкой к предстоящему Брекзиту. В 3 квартале, по прогнозам аналитиков, экономический рост в Великобритании в годовом исчислении может составить также 1,3%. Посмотрим в понедельник, как ожидания Брекзита повлияют на самом деле на динамику ВВП Великобритании за 3 квартал 2019 г. Слабые данные по ВВП могут стать краткосрочным негативом для очень волатильного британского фунта стерлингов.
В среду, 13 ноября, рабочий день у аналитиков и трейдеров валютного рынка пройдёт под знаком инфляции, и на этот раз статистику по темпам инфляции обнародуют в один день, но в разное время, Великобритания и США. Утром Великобритания представит данные по инфляции потребительских цен за октябрь, а США обнародуют свои октябрьские данные по инфляции в середине дня. Аналитики ожидают, что в октябре годовая инфляция в Великобритании выросла с 1,7% до 1,8%, а в США октябрьская годовая инфляция осталась на сентябрьском уровне, и её темпы составили 1,7%, как и в сентябре. Для Великобритании темпы годовой инфляции в 1,7-1,8%, хотя и ниже целевого уровня в 2%, но вполне приемлемы, особенно на фоне ожидаемого, не без негативных прогнозов Банка Англии, ухудшения состояния экономики после «Брекзита». То есть, Банк Англии, даже если темпы инфляции за октябрь останутся на уровне в 1,7%, с высокой вероятностью не будет ничего делать с процентной ставкой.
Для США темпы инфляции в 1,7% в год являются несколько заниженными. Поэтому если инфляция за октябрь вдруг окажется ниже, чем прогнозируют аналитики, не исключено, что ФРС в декабре может пойти на четвертое в текущем году снижение процентной ставки. Однако такой сценарий развития событий мы считаем менее вероятным, чем сохранение в декабре ставки по федеральным фондам без изменений.
В четверг, 14 ноября с утра выйдут данные по росту ВВП Японии в 3 квартале 2019 г. Аналитики уже предрекают замедление темпов роста японской экономики в квартальном исчислении с 0,3% во 2 квартале до 0,1% в 3 квартале, а в годовом – с 1,3% во втором квартале до 0,4% в 3 квартале. В текущем году темпы роста экономики Японии продолжают замедляться, не в последнюю очередь на ней негативно сказывается замедление темпов роста экономики Китая. Так что у японской иены в краткосрочном аспекте может быть повод для ослабления.
На следующей неделе не стоит оставлять без внимания и другие значимые события:
· Данные по рынку труда в Великобритании за сентябрь и последние три месяца (вторник, 12 ноября, в 12:30 мск).
· Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе (среда, 13 ноября, в 19:00 мск).
· Вторая оценка темпов роста ВВП еврозоны в 3 квартале 2019 г. (четверг, 14 ноября, в 13:00 мск).
· Розничные продажи в США за октябрь (пятница, 15 ноября, в 16:30 мск).
Наш прогноз по курсу доллара к рублю на следующую неделю находится в диапазоне 63-64,5 руб., а курс евро к рублю – в коридоре 70-72 руб.
Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»