ПСБ: Логичная коррекция

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В пятницу российский фондовый рынок ушел в коррекционное снижение, чему способствовал внешний фон. Так, по рынку энергоносителей прошла волна продаж, которая привела к отступлению ближайшего фьючерс на нефть марки Brent ниже 61 доллара за баррель. Негативные тенденции преобладали и на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,5%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,2%. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи упал на 1,5%, отступив в район 2965 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Полюса и Северстали, упавшие более чем на 2,5%. Лучше рынка торговались акции ВТБ и ОГК-2, рост которых составил 3,5% и 1,1% соответственно. Ухудшение внешнего фона, некоторая перегретость нашего рынка и желание части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям в преддверии выходных, привели к существенному откату российского рынка в пятницу. При этом российский рынок с середины октября месяца, на росте аппетита к рисковым активам, смог прибавить более 10% и в четверг закрыться выше важного психологического уровню – 3000 пунктов. В этой связи некоторая коррекция, которая может получить свое развитие на следующей неделе, выглядит вполне логичной. Однако текущее снижение вряд ли сможет кардинально поменять техническую картину. Говорить же о развороте и начале полноценного снижения можно будет в случае пробоя среднесрочного тренда ускорения, берущего начало от минимумов декабря прошлого года и проходящего в текущий момент в районе 2740 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,5%, вплотную подойдя к 64 рублям, евро вырос на 0,4%, торгуясь в районе 70,4 рубля. Отметим, что негативное влияние на рубль сегодня оказывали как существенная просадка на рынке энергоносителей, так и общая динамика валют развивающихся стран. При этом в рамках сегодняшней сессии американская валюта пытается закрепиться выше краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от сентябрьских максимумов. Однако подтверждением пробоя тренда, на наш взгляд, может выступать лишь преодоление сопротивления на уровне 64 рубля. Пока паре USD/RUB не удалось подняться выше этой отметки, можно констатировать сохранение американской валютой позиций в диапазоне 62,5 – 64 рубля, в котором она провела последние три недели.