ИАЦ «Альпари»: Рынок фиксирует прибыль, отлично заработав

Ошеломительно успешная неделя на отечественном рынке ценных бумаг закрывается фиксацией прибыли. Индекс МосБиржи отходит к 2963 пунктам после теста рекорда на этой неделе на отметке 3009 пунктов. Индекс РТС снижается к 1464 пунктам после максимума на уровне 1487 пунктов.

Что дальше? Пока глобальные рынки настроены неплохо, большого снижения не будет. Как не будет его и при отсутствии ярких негативных новостей - их поступление сейчас ничто не предвещает. Рублевый индикатор может попробовать подтянуться к 3015 пунктам, и это будет неплохо. У валютного индекса тоже есть потенциал укрепления, раз на площадке отсутствует валютная качка.

Акции «Магнита» на этой неделе вырвались, наконец, из «боковика», но сегодня бумага вслед за рынком проседает, участники торгов фиксируют прибыль. Если в понедельник с конъюнктурой будет все ровно, покупки могут продолжиться от области 3347 руб. к цели на 3393 руб.

Акции ВТБ сегодня обновили пики с 8 августа прошлого года на отметке 0,0447 руб. С одной стороны, в пользу бумаги играет стабильный внешний и внутренний фон, с другой - дивидендная доходность по акциям смотрится вполне положительной на уровне 8,8%. По бумагам вполне может быть продолжение подъема еще на 2-5%.

Рубль к вечеру так и не изменил положения и продолжил слегка отступать в парах с иностранными валютами. Доллар США стоит на уровне 63,80 руб., к 64,00 руб. пока не дотянуться. Евро торгуется по 70,35 руб. и вполне может оставаться пока в канале 70,10-70,75 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»