Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 ноября: 3 005,5000 руб/1 г золота и 35,9200/1 г серебра
10 ноября 2019
ЦБ РФ с 9 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 005,5000 руб.
- 1 грамм серебра - 35,9200 руб.
- 1 грамм платины - 1 831,7600 руб.
- 1 грамм палладия - 3 663,5200 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
35,3601 р. (1,16%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0200 р. (0,06%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
77,8700 р. (4,08%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
18,4600 р. (0,50%).
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