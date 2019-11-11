ИАЦ «Альпари»: Пара доллар/рубль сохраняет позиции под уровнем 64 руб.

В пятницу, 7 ноября, торги по рублю завершились ослаблением. Перед выходными пара доллар/рубль повысилась на 0,44%, до 63,80 руб., евро/рубль – на 0,26%, до 70,32 руб., фунт/рубль – на 0,10%, до 81,50 руб.

Рубль с открытия торговой сессии ушел в минус на фоне падения цен на нефть. К закрытию дня нефтяные котировки восстановились до отметки 62,68, рубль частично отыграл потери, но по итогу торгов подешевел ко всем валютам на фоне длительных выходных дней в США. В понедельник, 11 ноября, Штаты отмечают День ветеранов. Дополнительное давление на рисковые активы исходило от противоречивых заявлений относительно торгового соглашения между США и Китаем. Курс доллара вырос до 63,80 руб., курс евро – до 70,32 руб.

Министерство торговли Китая заявило в четверг, что Пекин и Вашингтон договорились поэтапно отменить тарифы, введенные ранее, но не уточнили график.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не желает отменять пошлины в полном объеме, поэтому пока не принял решение об отмене торговых пошлин на китайские товары. Рынки уже привыкли, что от Трампа нужно всегда ждать противоречивых заявлений. Ведь на его твиттер настроены алгоритмические роботы.

В понедельник, 11 ноября, на торгах в Азии цена Brent снизилась 1,04%, до $61,94. Цена корректируется после пятничного роста. Учитывая, что сегодня в США выходной и многие биржи закрыты, то из-за низкой ликвидности торги по нефти в течение дня могут быть очень волатильными. Восстановление цены ожидаю от уровня $61,49. Ключевая цель для покупателей – $64,50, для продавцов – $57,15.

Так как в пятницу участники рынка проигнорировали рост нефтяных котировок, то на открытии Мосбиржи они могут проигнорировать утреннее падение. Учитывая, что в Штатах выходной день и биржи будут закрыты, а экономический календарь пустой, то по паре доллар/рубль к концу дня ожидается умеренное снижение до 63,64 руб. Сегодня утром рубль снижается к доллару и евро в начале торговой сессии Московской биржи из-за внешнего негатива. Курс доллара расчетами «завтра» на 10:30 мск повышался на 14 копеек, до 63,94 рубля, стоимость нефти утром снижается на 1% — $до 61,88 за баррель Brent.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»