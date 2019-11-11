ИАЦ «Альпари»: Негативный внешний фон давит на рынки

В минувшую пятницу в первой половине дня нефть продемонстрировала интенсивное снижение цены, но затем полностью отыграла все падение и даже завершила день небольшим ростом. Причиной стало появление слухов о близком заключении торгового соглашения США и Китая, а затем их опровержение. Торги стартовали с отметки $61,8 за баррель марки Brent. К началу американской сессии цена опустилась к $60,3 – минимальному значению с 1 ноября. Однако после резкого разворота цена быстро поднялась до $62,3, а завершила неделю чуть ниже, вблизи $62,2. Вечерний рост цен был поддержан отчетом нефтесервисной компании Baker Hughes, которая сообщила о снижении числа активных нефтяных платформ в США за неделю на семь единиц, до 684 штук. Утром понедельника цена черного золота снизилась к $61,6 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $60,9-62,2 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $59,1-63,0.

Основные западные фондовые индексы закрылись в пятницу разнонаправленно. Европейские преимущественно снизились, а американские незначительно выросли. На таком негативном фоне снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 1,17%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 1,27%. Среди лидеров снижения – «Русал» (-3,43%) и «Полюс» (-2,97%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на скромные 0,02%. Утром понедельника большинство индексов стран АТР снижалось на 0,2-2,4%. Исключением был австралийский ASX, который прибавлял около 0,6%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 080 п., на 0,35% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее снижение нефтяных котировок и большинства азиатских площадок задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, который может оказаться под давлением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2945-3005 пунктов, по индексу РТС — 1455-1485 пунктов. Сегодня «КТК» опубликует операционную и финансовую отчетность за девять месяцев.

Вслед за рынком акций в пятницу снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 63,8000 руб. (+28 коп.), а европейская валюта выросла до 70,3250 руб. (+18,5 коп.). Разница в динамике двух валют связана со снижением пары EUR/USD на мировом рынке с 1,1050 до 1,1020. Утренняя коррекция нефтяных котировок продолжит оказывать давление на рубль в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 63,2-64,4 руб., для европейской валюты — 69,6-71,0 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»