ИАЦ «Альпари»: Призрак торговой войны снова бродит на валютном рынке

В пятницу, 8 ноября, рубль взял тайм-аут после мощного ралли четверга, позволив доллару и евро немного порезвиться. В итоге на закрытии торгов в пятницу обменный курс доллара расчётами «на завтра» вырос на 28 коп. (+0,44%), до 63,8 руб. Одновременно курс евро тоже пошёл в рост по отношению к российской нацвалюте, но смог вырасти только на 19 коп. (+0,26%), до 70,33 руб. Примечательно, что ни доллар, ни евро не смогли в пятницу компенсировать сильное падение, произошедшее в четверг.

Мировые финансовые рынки в пятницу тоже пошли вниз, утянув за собой рубль. Негативный фон создало заявление американского советника по торговле Питера Наварро, согласно которому, США и Китай договорились о взаимной отмене торговых пошлин, но не факт, что эта отмена произойдёт сразу же на первом этапе сделки.

Цена нефти смеси Brent в пятницу в Лондоне выросла, вопреки негативным заявлениям из США, на 0,3%, до $62,18 за баррель. Поводом для роста стал еженедельный отчёт Baker Hughes, согласно которому, количество активных нефтяных платформ в США за неделю упало на семь единиц, до 684 штук. Однако на утренних торгах негатив относительно будущего торговой сделки США и Китая «догнал» цену Brent, которая в настоящий момент падает на 1,2%.

Мы полагаем, что сегодня при открытии торгов ослабление рубля может продолжиться. Повышаем прогноз по курсу доллара до 63,3-64,6 руб., а прогноз по курсу евро до 70,2-71,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»