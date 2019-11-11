ИК «Фридом Финанс»: Рекомендуем к покупке акции ВТБ

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Рынок корректировался после ралли. Индекс Мосбиржи откатился от максимума после достижения отметки 3000 п. На положительной территории закрылись акции Банк ВТБ (+3,84%). Лидерами снижения стали бумаги RusAl plc (-3,43), поводом стала отчетность эмитента за 3 квартал. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63,5-64.

В центре внимания статданные. В России опубликуют предварительную оценку динамики ВВП и торгового баланса. Ожидается, что сальдо торгового баланса выросло до $14 млрд, а прирост ВВП составил от 1,4 до 1,6% в годовом выражении (0,2% QoQ). Хорошие данные могут поддержать рубль и акции, которые в пятницу продемонстрировали коррекцию. Однако, не менее значимыми для рынков будут статданные из Великобритании. Вероятно сползание экономики в техническую рецессию, причем, более сильное снижение ВВП по сравнению с прогнозом вызовет бурную негативную реакцию на европейских фондовых рынках, откуда коррекция может распространиться и на площадках в США и в России.

Полюс (+2,97%) определил цену размещения допэмиссии 700 тыс. акций (0,5% от общего количества) в 7 352 руб. за бумагу. Цель допэмиссии – оплата по следующему траншу в рамках опционных соглашений в целях увеличении доли группы Полюс в ООО «СЛ Золото».

Торговая идея – Банк ВТБ (+3,84%). Покупка, ТР 0,0556 руб. Прибыль банка по итогам года прогнозируется на уровне 200 млрд руб. ЧПМ будет незначительно сокращаться на фоне снижения ставок, однако будут увеличиваться комиссионные доходы. Объем вкладов вырос на 50% за семь кварталов. Объем роста кредитов ожидается не хуже рынка (14-16% в год). Акции ВТБ остаются недооцененными к капиталу банка в отсутствие рисков утраты капитала.

Ожидаем умеренно негативную динамику. Коррекция продолжится на фоне снижения котировок на мировых фондовых площадках и цены на нефть. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2940-2970 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,00-64,00.