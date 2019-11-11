Комментарии

ИАЦ "Альпари": Валютная пара EUR/USD ожидает коррекции до 1,1060

11 ноября 2019

В пятницу, 7 ноября, торги по паре евро/доллар завершились снижением на уровне 1,1018. Падение началось с открытия европейской сессии и было вызвано больше техническими факторами. Ускорилось оно на фоне увеличения спроса на безопасные активы в ответ на противоречивые заявления в отношении сделки США и Китая.

Министерство торговли Китая заявило в четверг, что Пекин и Вашингтон договорились поэтапно отменить тарифы, введенные ранее, но не уточнили график.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не желает отменять пошлины в полном объеме, поэтому пока не принял решение об отмене торговых пошлин на китайские товары. Трейдеры уже привыкли к тому, что от Трампа нужно всегда ждать противоречивых заявлений. Ведь на его твиттер настроены алгоритмические роботы. А это большие деньги.

Сегодня Штаты отмечают День ветеранов. Многие биржи закрыты, поэтому на низкой ликвидности можно рассмотреть движение цены на «север» против пятничного движения. На момент написания обзора евро стоит 1,1026. Цена по прогнозу развернулась вверх к 1,1060. Промежуточным сопротивлением выступит 1,1037.

В 12:30 мск Великобританния опубликует данные по изменению ВВП за сентябрь и третий квартал, общему объему инвестиций за третий квартал, а также изменению объема промышленного производства, производства в обрабатывающей промышленности и сальдо торгового баланса за сентябрь.

В 17:00 мск в Великобританнии выйдут данные по изменению объема ВВП от NIESR за октябрь

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Проект «Южное побережье Байкала»
Туристические оазисы от Сбербанка: как подольше задержать туриста на Байкале
Туризм на Байкале: топ-13 бизнес-идей от Сбербанка
Туризм на Байкале: взгляд бизнесмена
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги