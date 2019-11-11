ИАЦ "Альпари": Валютная пара EUR/USD ожидает коррекции до 1,1060

В пятницу, 7 ноября, торги по паре евро/доллар завершились снижением на уровне 1,1018. Падение началось с открытия европейской сессии и было вызвано больше техническими факторами. Ускорилось оно на фоне увеличения спроса на безопасные активы в ответ на противоречивые заявления в отношении сделки США и Китая.

Министерство торговли Китая заявило в четверг, что Пекин и Вашингтон договорились поэтапно отменить тарифы, введенные ранее, но не уточнили график.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не желает отменять пошлины в полном объеме, поэтому пока не принял решение об отмене торговых пошлин на китайские товары. Трейдеры уже привыкли к тому, что от Трампа нужно всегда ждать противоречивых заявлений. Ведь на его твиттер настроены алгоритмические роботы. А это большие деньги.

Сегодня Штаты отмечают День ветеранов. Многие биржи закрыты, поэтому на низкой ликвидности можно рассмотреть движение цены на «север» против пятничного движения. На момент написания обзора евро стоит 1,1026. Цена по прогнозу развернулась вверх к 1,1060. Промежуточным сопротивлением выступит 1,1037.

В 12:30 мск Великобританния опубликует данные по изменению ВВП за сентябрь и третий квартал, общему объему инвестиций за третий квартал, а также изменению объема промышленного производства, производства в обрабатывающей промышленности и сальдо торгового баланса за сентябрь.

В 17:00 мск в Великобританнии выйдут данные по изменению объема ВВП от NIESR за октябрь

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»