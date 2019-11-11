Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 ноября: 3 005,5000 руб/1 г золота и 35,9200/1 г серебра

11 ноября 2019
ЦБ РФ с 9 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 005,5000 руб.
  • 1 грамм серебра - 35,9200 руб.
  • 1 грамм платины - 1 831,7600 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 663,5200 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 35,3601 р. (1,16%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0200 р. (0,06%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 77,8700 р. (4,08%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,4600 р. (0,50%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Проект «Южное побережье Байкала»
Туристические оазисы от Сбербанка: как подольше задержать туриста на Байкале
Туризм на Байкале: топ-13 бизнес-идей от Сбербанка
Туризм на Байкале: взгляд бизнесмена
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги