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ИАЦ «Альпари»: В понедельник рубль предпочитает не шевелиться

11 ноября 2019

Рубль незначительно отступает в парах с иностранными валютами днем в понедельник. Справедливости ради стоит отметить, что и на рынке-то ничего не происходит - так откуда же взяться активности?

Сегодня заокеанские рынки закрыты, в США празднуется День Ветеранов. В таких условиях российская секция обычно предоставлена сама себе: инвесторы продолжают учитывать в ценах появившиеся ранее драйверы, а потом активность падает до нуля.

Внимание в понедельник привлекает сырьевая площадка, где баррель Brent снижается на 1,2%, до $61,76. Данные от Baker Hughes, отразившие падение численности буровых установок в США до минимума 31 месяца, в ценах на черное золото, похоже, не отразились никак.

Единичные корпоративные новости рубль никак не беспокоят, да и не должны. В результате иностранные валюты понемногу подрастают, но это видно в моменте - в остальных ракурсах не заметно, чтобы в рублевых парах что-то менялось принципиальным образом.

Доллар США до конца сегодняшнего дня будет торговаться в пределах 63,80-64,10 руб., евровалюта — в границах 70,25-70,75 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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