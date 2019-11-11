ИАЦ «Альпари»: Российский рынок акций за неделю - видели рост «М.Видео»?

На прошлой неделе с 1 по 8 ноября рост на российском фондовом рынке опять продолжался, но уже довольно скромными темпами. За прошедшую неделю индекс МосБиржи вырос на 1,5%, до 2973,19 пункта, не удержавшись на историческом максимуме в 3000 пунктов, а у валютного индекса РТС получилось вырасти всего на 0,87%, до 1469,17 пункта.

Цена на нефть североморской смеси Brent в течение прошлой недели продолжала плавно расти и к концу недели повысилась на 1,25%, до $62,18 за баррель. Мировые рынки на прошлой неделе росли в ожидании скорого заключения торговой сделки между США и Китаем. Рост, тем не менее, оказался не слишком устойчивым, так как поступающая из США и Китая информация о будущей сделке всё время меняется — от оптимистичной к более пессимистичной и обратно. Рост цены на нефть помог вырасти российским нефтегазовым акциям, а дополнительным драйвером роста для них стали сильные финансовые результаты нефтяных компаний по МСФО.

Но ни одна нефтяная «голубая фишка» на прошлой неделе не смогла по темпам роста за неделю обогнать «М.Видео». Акции ретейлера подорожали за неделю на 9%, до 489,6 руб. за бумагу, а за последние две недели они поднялись в цене почти на 20%. Столь мощным ростом акции компании обязаны сообщением о возобновлении выплат промежуточных дивидендов, которые компания перестала выплачивать ещё в 2016 году. Совет директоров «М.Видео» рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить дивиденды в размере 33,37 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности примерно в 6,6%. Внеочередное общее собрание акционеров компании назначено на 3 декабря, сегодня закрывается реестр акционеров для участия в ВОСА, а датой закрытия реестра для получения дивидендов объявлено 16 декабря. Мы снова повысили целевую цену по акциям «М.Видео» до 530 руб. Рекомендуем «держать» бумаги.

Антирекорд прошлой недели установили акции строительной группы «ПИК», обвалившиеся на растущем рынке на 5,5%, до 343,1 руб. за акцию. Причины падения акций пока не ясны, однако, в деловых кругах появляется информация о том, что вслед за произошедшей в октябре продажей крупным миноритарным акционером группы 2%-ного пакета её акций с дисконтом к рынку некоторые другие миноритарные акционеры начали продажи акций компании. Сам эмитент пока эти слухи и ситуацию на рынке акций группы «ПИК» пока никак не комментирует. Наша целевая цена акции компании равна 370 руб., в краткосрочном периоде рекомендуем «держать» бумаги.

На текущей неделе мы ждём колебаний индекса РТС с размахом в 1440-1490 пунктов, а индекса МосБиржи – в 2900-3050 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»