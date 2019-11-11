ИАЦ «Альпари»: Итоги недели на белорусском валютном рынке (04 ноября – 10 ноября 2019 года)

После двух недель снижения белорусский рубль укрепился к валютной корзине за счет падения курсов доллара и евро. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,51%, до 2,0434 бел. руб. Европейская валюта снизилась на 1,22% и стоит 2,2636 бел. руб. Российский рубль подорожал на 0,06% и стоит 3,2112 бел. руб. за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,37%.

Всего с начала года доллар подешевел на 5,39%, евро — на 8,48%, а российский рубль подорожал на 3,16%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 1,86%.

Если говорить о тенденциях текущей недели, то может продолжиться укрепление российского рубля к иностранным валютам. В результате евро и доллар к белорусскому рублю могут подешеветь, а российский рубль останется вблизи текущего уровня. Доллар может снизиться до 2,03 бел. руб. Евро может подешеветь до 2,24 бел. руб. А российский рубль останется вблизи 3,21 белорусского рубля за 100 российских.

В октябре объем международных резервных активов РБ вырос на $362,9 млн (+4,1%) и на 1 ноября составил $9,194 млрд в эквиваленте, обновив исторический рекорд. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также увеличение стоимости монетарного золота.

Решением Правления Нацбанка РБ с 20 ноября ставка рефинансирования будет снижена на 0,5 п.п., до 9% годовых. В третьем квартале интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции, которая в сентябре составила 5,3%, формируется в соответствии с прогнозными оценками Нацбанка. Ожидается, что в конце 2019 года и в течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5%. Принятое решение обеспечивает сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2020 года.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%, с начала года — на 3,4%, за последние 12 месяцев — на 5,3%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-сентябре вырос на 1,0% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%. На 2020 год прогнозируется рост ВВП на 2,8%, ориентир по инфляции сохраняется нынешний – не более 5%. На мировых финансовых рынках за минувшую неделю стоимость золота снизилась с $1514 до $1459 за тройскую унцию (-3,6%).

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»