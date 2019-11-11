ИАЦ «Альпари»: Евро скорректировался до 1,1036

На торгах в Европе все основные валюты торгуются в плюсе. Первую строчку среди лидеров занимает новозеландский доллар (+0,67%). На второй строчке разместился британский фунт (+0,44%). Евро прибавил 0,12%. Его сдерживает падение пары евро/фунт. Несмотря на то, что данные по производству и производству в обрабатывающей промышленности Великобритании вышли хуже ожиданий, «британец» получил поддержку от данных по ВВП за третий квартал. Квартальный показатель оказался выше прогноза и составил 0,3%.

На момент написания обзора евро стоит 1,1029. В Европе цена повышалась до 1,1036. Основная цель находится на уровне 1,1060. Сегодня в Штатах выходной, поэтому неизвестно будут покупатели атаковать уровень 1,1040 (LB) или нет. Сейчас им нужно удержать оборону на текущем уровне, а то кросс евро/фунт снижается, и часовые индикаторы стоят неудачно для повышения котировок.

Европейская статистка:

Индекс промышленного производства в Великобритании за сентябрь составил -0,3% м/м, -1,4% г/г (прогноз был -0,2% м/м, -1.3% г/г, предыдущее значение составляло -0,6% м/м, -1,8% г/г.

Индекс производственного выпуска в обрабатывающей промышленности в Великобритании за сентябрь составил -0,4% м/м, -1,8% г/г (прогноз был -0,3% м/м, -1,6% г/г, предыдущее значение составляло -0,7% м/м, -1,7% г/г).

Торговый баланс в Великобритании за сентябрь составил -12,54 млрд фунтов (прогноз был -10 млрд фунтов, предыдущее значение составляло -10,83 млрд фунтов).

Торговый баланс без учета торговли со странами ЕС в Великобритании за сентябрь составил -4,03 млрд фунтов (прогноз был -2,50 млрд фунтов, предыдущее значение составляло -3,23 млрд фунтов).

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»