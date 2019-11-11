ИК «Фридом Финанс»: Протесты в Гонконге и заявления Трампа нервируют инвесторов

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 8 ноября закрылись в плюсе, установив новые максимумы. Между тем Дональд Трамп своими комментариями развеял надежды на заключение в ближайшем будущем договоренностей по взаимной торговле с Китаем. Dow-30 завершил в плюсе уже третью неделю, а S&P500 — пятую. Индекс широкого рынка по итогам пятничных торгов поднялся на 0,26%, до 3093 пунктов. Ростом закрылись восемь из 11 секторов. В минус ушли представители коммунальных услуг, недвижимости и энергетики.

Мировые фондовые площадки сегодня торгуются преимущественно в красной зоне, реагируя на противоречивые сигналы по поводу готовящихся договоренностей между Вашингтоном и Пекином, а также на продолжающиеся протесты в Гонконге. Дональд Трамп заявил, что США еще не достигли соглашения с КНР и не собираются отменять все ввозные тарифы. Это заявление вынуждает инвесторов с осторожностью оценивать перспективы торгового перемирия. К тому же волнения в Гонконге, где полиция применила оружие против демонстрантов и ранила как минимум одного из них, негативно отражаются на настроениях инвестсообщества.

Азиатские площадки на этом фоне снижаются. Японский индекс Nikkei теряет 0,3%. Шанхайский CSI 300 падает больше чем на 1,5%. Гонконгский Hang Seng обвалился почти на 3%. Дополнительным негативом для китайских площадок стали данные, свидетельствующие о продолжающемся замедлении промышленности. Европейские фондовые биржи также торгуются на отрицательной территории.

Долговые рынки сегодня по большей части неликвидны, так как расчеты по доллару не проводятся из-за празднования в Штатах Дня ветеранов. Доходность 10-летних казначейских бондов США колеблется у 1,94%. Золото вновь пытается отыграть потери прошлой недели, но остается ниже $1500 за унцию. Нефть марки Brent торгуется под отметкой $62 за баррель. Таким образом, аппетит к риску ослаблен. Ожидаем, что в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 будет корректироваться вниз.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

Техническая картина по S&P500 сигнализирует о том, что в краткосрочной перспективе коррекция и консолидация не исключены. Показатель RSI приблизился к значениям перекупленности, что также указывает на возможность локальной коррекции. Тем не менее, если индекс широкого рынка сумеет закрепиться выше важных уровней сопротивления в 3065 и 3025 пунктов, это может создать условия для нового этапа ралли.

Еженедельные инвестидеи

DXC

11 ноября после закрытия рынка DXC Technology выпустит квартальный отчет, который может придать положительный импульс ее акциям, если новый менеджмент обозначит пути дальнейшего развития бизнеса. Как ожидается, компания отчитается снижением выручки и прибыли. Главным положительным моментом для акций компании стал приход нового CEO, что может изменить негативный тренд в показателях компании в будущем. Новый руководитель Марио Салвино вступил в должность лишь около двух месяцев назад. Появление за столь короткое время полноценной новой стратегии маловероятно, но инвесторы могут положительно расценить любые позитивные комментарии нового CEO относительно планов по изменению бизнеса. Салвино – бывший топ-менеджер Accenture с 30-летним опытом работы в индустрии и успешными кейсами за плечами. Он способен вывести DXC на траекторию устойчивого роста выручки и маржи в достаточно короткий срок.

CSCO

13 ноября будет опубликован квартальный отчет Cisco. Как предполагает консенсус, рост выручки и прибыли замедлится, но продолжит свидетельствовать об уверенных позициях компании. Возможности Cisco в области кибербезопасности в связи с активным спросом сохраняются. Это выступает для компании среднесрочным драйвером роста. К тому же потенциалом обладают и облачные технологии. Продуктовая линейка компании полностью готова обеспечить развитие технологического прорыва, наблюдаемого в этом году. В США и Азии увеличивается число регионов, в которых доступны сети 5G при развертывании которых активно используется продукция Cisco, что обеспечит ей устойчивое усиление спроса.

AMAT

14 ноября за квартал отчитается Applied Materials. Несмотря на ожидаемое продолжение падения выручки и прибыли компании, признаки улучшения спроса в полупроводниковой индустрии могут помочь акциям продолжить рост с начала года. К тому же в релизе AMAT, вероятно, будут отражены улучшения перспектив направления NAND. Продажи в Китае могут оставаться на комфортных для компании уровнях благодаря продолжающемуся росту инвестиций китайских производителей чипов памяти. Возможно, что слабым останется направления оборудования для производства дисплеев, но оживление спроса на полупроводники способно сгладить картину.