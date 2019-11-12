ПСБ: Коррекция продолжается

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В понедельник российский фондовый рынок продолжил коррекционное снижение, начатое в конце прошлой недели, чему способствовал негативный внешний фон. Так, поводом к продажам служила ситуация на рынке энергоносителей, где, несмотря на восстановление во второй половине дня и возвращение выше 62 долларов за баррель, ближайший фьючерс на нефть марки Brent терял в пределах 0,3%. Также «медведи» были поддержаны динамикой внешних фондовых площадок. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленное движение без существенных изменений относительно уровней пятничного закрытия, то в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,3%. На таком фоне к 18.00 мск индекс МосБиржи снизился на 0,4%, вплотную подойдя к отметке 2960 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Полиметалла, Газпрома и НЛМК, потерявшие более 1,5%. Лучше рынка торговались Сургутнефтегаз и ОГК-2, прибавившие 4,4% и 3% соответственно. Отметим, что ухудшение настроений на внешних площадках стимулирует волну фиксации прибыли по длинным позициям, а также открытие спекулятивным коротких позиций в расчете на углубление коррекции. При этом, с технической точки зрения ближайшей сильной поддержкой для рынка является уровень 2840 пунктов по индексу МосБиржи, который ранее выступал историческим максимумом и дважды не пустил рынок выше.



На валютной секции Московской биржи российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,1%, торгуясь чуть выше 63,8 рубля, евро прибавил 0,2%, вплотную подойдя к 70,5 рубля. Отметим, что американская валюта продолжает консолидироваться в диапазоне 62,5 – 64 рубля. Пока все попытки пробить верхнюю границу этого коридора безрезультатны, однако доллар в текущий момент пытается закрепиться выше краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от максимумов сентября. В сложившихся обстоятельствах преодоление сопротивления на уровне 64 рубля, станет подтверждением пробоя нисходящего тренда и будет говорить в пользу дальнейшего роста американской валюты. При этом ближайшим сопротивление для пары USD/RUB станет уровень 65 рублей.