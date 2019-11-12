ИАЦ «Альпари»: Инвесторы от скуки начали продавать

Так обычно и бывает в дни, когда заокеанские рынки закрыты, а новостной поток скуден — российские индексы балансируют в невесомости, а затем уходят в минус. К вечеру понедельника индекс МосБиржи снизился до 2953 пунктов и может продолжать скольжение вплоть до 2935 пунктов. Индекс РТС просел до 1456 пунктов, ближайшая поддержка располагается только у 1435 пунктов, и падать тут можно довольно долго.

В мире высокой остается торговая неопределенность, так как между США и Китаем по-прежнему нет согласия. Это глобально давит на отношение к риску и, за неимением ничего другого, вынуждает продавать.

Лучше рынка сегодня смотрятся акции «Сургутнефтегаза», которым все-таки удалось обновить октябрьский максимум и установить новый на уровне 49,27 руб. Впереди явная цель на 50, руб., и пока рынок, ничем больше не занятый, вполне способен сосредоточиться на «дотягивании» ранее недооцененных бумаг к логичным таргетам.

Акции «ПИКа» сегодня фигурируют среди лидеров спроса, но здесь нет ничего примечательного: бумага закрепляется в «боковике» 333,7-365,0 руб. Лучше всего в данном случае оставаться вне позиций.

Список биржевых аутсайдеров возглавляют акции «НорНикеля», которые корректируются после достижения бумагой прежних максимальных отметок. Фаза коррекции может тянуться вплоть до области 17785 руб.

В рублевых парах к вечеру все спокойно. Доллар США балансирует возле 63,87 руб. и слегка поднимается, евро тоже чуть подрастает и торгуется по 70,47 руб. В ближайшие сутки тут не видно предпосылок для сколько-нибудь значимой смены настроений, поэтому иностранные валюты останутся в прежних диапазонах: 63,80-64,15 руб. за доллар и 70,15-70,75 руб. за евро.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»